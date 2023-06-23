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У МОЗ розповіли про побічні ефекти від неконтрольованого прийому йоду

Безконтрольне вживання йодиду калію небезпечне.

У МОЗ розповіли про побічні ефекти від неконтрольованого прийому йоду
Фото: МОЗ

Неконтрольований прийом йоду може привести до розладів серцево-судинної системи, розладів нервової системи, серйозних алергійних реакцій та навіть смерті.

Як повідомляє МОЗ, до побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять:

  • висипання на шкірі;
  • запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;
  • шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;
  • серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;
  • розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібріляцію передсердь;
  • розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;
  • зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози
  • втрата маси тіла
  • гіперфункцію щитоподібної залози
  • зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску.
  • також є ризик смерті.

 

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо дій у випадку вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

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