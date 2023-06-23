У МОЗ розповіли про побічні ефекти від неконтрольованого прийому йоду

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо дій у випадку вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.

Як повідомляє МОЗ , до побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять:

Неконтрольований прийом йоду може привести до розладів серцево-судинної системи, розладів нервової системи, серйозних алергійних реакцій та навіть смерті.

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