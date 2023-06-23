У МОЗ розповіли про побічні ефекти від неконтрольованого прийому йоду

Неконтрольований прийом йоду може привести до розладів серцево-судинної системи, розладів нервової системи, серйозних алергійних реакцій та навіть смерті.
Як повідомляє МОЗ, до побічних ефектів неконтрольованого прийому стабільного йоду відносять:
- висипання на шкірі;
- запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;
- шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;
- серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;
- розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібріляцію передсердь;
- розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;
- зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози
- втрата маси тіла
- гіперфункцію щитоподібної залози
- зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску.
- також є ризик смерті.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації щодо дій у випадку вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.