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На Київщині зареєстровано спалах кишкової інфекції в дитсадочку

Одну хвору дитину госпіталізували.

На Київщині зареєстровано спалах кишкової інфекції в дитсадочку
Фото: Дніпропетровський обласний центр громадського здоров'я

В Броварах Київської області зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію в дитсадку. Одна захворіла одна дитина госпіталізована, інші отримують амбулаторне лікування.

Про це повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Київській області.

Працівники Держпродспоживслужби та медики обстежили персонал дитячого садочка на носійство кишкової групи інфекцій та патогенний стафілокок.

Також відібрали клінічний матеріал від хворих та контактних дітей і персоналу закладу.

Попередньо було виявлено позитивні результати на РНК збудника Норовірусу.

Спеціалісти організували епідеміологічне та лабораторне обстеження домашніх вогнищ, де проживають хворі та контактні по вогнищу. У них була проведена поточна та заключна дезінфекція.

Нагадаємо, в трьох пробах води, взятих в Одеському районі, виявили сальмонелу та кишкову інфекцію. Ці проби були взяті на пляжі Ланжерон, у місті Чорноморськ і 16-тій станції Великого Фонтану.

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