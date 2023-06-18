Росіяни вбили під час повномасштабного вторгнення 489 українських дітей

За підтвердженими даними з початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 489 українських дітей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«Станом на ранок 18 червня більше ніж 1515 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 489 дітей загинули та понад 1026 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – зазначили в Офісі генпрокурора.

В Офісі генпрокурора наголосили, що це неостаточні дані. Адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 465;

Харківській області – 284;

Київській області – 129;

Херсонській області – 113;

Запорізькій області – 91;

Миколаївській області – 89;

Дніпропетровській області – 81;

Чернігівській області – 71;

Луганській області – 67.

Лише протягом минулої доби загинула одна дитина – 15-річний хлопець. Він разом із батьком їхав дорогою від Олешок до села Саги на Херсонщині, коли їхнє авто обстріляли росіяни. Батько хлопчика також загинув.

Крім того, напередодні двоє дітей дістали поранення: 17-річний хлопець з смт Козацьке Херсонської області та 9-річна дівчинка з Костянтинівки на Донеччині.