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Російська авіація атакувала село Козацьке на Херсонщині

Ворог випустив дві керовані авіабомби.

Російська авіація у суботу, 17 червня, вкотре атакувала село Козацьке у Бериславському районі Херсонської області. 

Про це повідомила Херсонська ОВА.

По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби. Наслідки ударів зʼясовуються.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупаційні війська здійснили 75 обстрілів Херсонщини, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

Минулої доби, 16 червня, росіяни вдень обстрілювали Херсон. Прокуратура повідомляла про 23 поранених, серед них було троє дітей.

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