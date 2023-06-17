Російська авіація атакувала село Козацьке на Херсонщині

Російська авіація у суботу, 17 червня, вкотре атакувала село Козацьке у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби. Наслідки ударів зʼясовуються.

Нагадаємо, що за минулу добу російські окупаційні війська здійснили 75 обстрілів Херсонщини, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

Минулої доби, 16 червня, росіяни вдень обстрілювали Херсон. Прокуратура повідомляла про 23 поранених, серед них було троє дітей.