​Росіяни випустили по Херсонщині 314 снарядів за добу, є жертви

За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 75 обстрілів, випустивши 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону ворог випустив 44 снаряди.

Є влучання у житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні.

"Через російську агресію 2 людини загинули, 25 - дістали поранення", - додав Прокудін.

Нагадаємо, минулої доби, 16 червня, росіяни вдень обстрілювали Херсон. Прокуратура повідомляла про 23 поранених, серед них було троє дітей.

Також під ворожі обстріли потрапив учора Нікополь Дніпропетровської області. Загинула людина, ще одна отримала поранення.