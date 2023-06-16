Головне за день. П’ятниця, 16 червня

Повітряна атака на Київ та Київщину, 21 бойове зіткнення на сході, ворожі обстріли Сумщини та Дніпропетровщини, миротворча місія африканських лідерів. Яким запам’ятається 478-й день повномасштабної війни.

Під час російської атаки 16 червня протиповітряна оборона збила, за попередніми даними, 12 ракет. Також знищено два розвідувальних безпілотника.

Шість зі збитих ракет – аеробалістичні, повідомили в Повітряних силах.

За попередніми даними, знищено 6 аеробалістичних ракет “Кинджал” і 6 крилатих ракет “Калібр”

Пуски "Калібрів" відбувалися з Чорного моря. Уже після цього ворог запустив балістичні ракети. Була загроза для Києва і області та західних регіонів. Повітряний напад відбувся у той час, як у Києві з візитом перебувала "миротворча" місія лідерів країн Африки.

Унаслідок масштабної ворожої ракетної атаки 16 червня на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.

Станом на 16.50 поліція області повідомила про сімох потерпілих, які звернулися до лікарів.

"На щастя, вони не мають серйозних трав. Ми розуміємо, що це не останнє звернення громадян. Закликаємо у разі необхідності одразу телефонувати відповідним службам та не чіпати уламки ракет, адже вони можуть бути небезпечними", - наголосив очільник Нацполу Київщини Андрій Нєбитов.

"Один із постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім надається необхідна медична допомога", – сказав голова ОВА Руслан Кравченко.

Зруйновано три приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та дві господарчі будівлі мають незначні пошкодження. Внаслідок падіння уламків загорілася лісова та трав’яна підстилка. Всі займання оперативно локалізовані.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за добу відбулось 21 бойове зіткнення.

Противник завдав 24 авіаційних ударів, здійснив близько 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника та 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єктів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 червня – в нашій новині.

Російські окупанти декілька разів обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

Як повідомив очільник області Сергій Лисак, вороги використали важку артилерію.

"Через удари, яких росіяни завдали вранці та пообіді, в місті пошкоджені 17 приватних будинків та 16 господарських споруд. Побиті 3 газопроводи і лінія електропередач. Люди вціліли", - розповів Лисак.

Він додав, що надвечір загарбники знову накрили місто вогнем.

"Під час останнього обстрілу Нікополя загинув 81-річний чоловік. Постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення. На місці атаки працюють рятувальники", - додав очільник області.

За день 16 червня обстрілів росіян зазнали Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Новослобідська та Великописарівська громади Сумської області, повідомила пресслужба Сумської ОВА.

За день росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумщини, було зафіксовано 117 вибухів.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів відвідали Бучу Київської області.

“Президент Сиріл Рамафоса та інші глави африканських держав і урядів, які беруть участь у миротворчій місії африканських лідерів, перебувають у православній церкві Святого Андрія в місті Буча, Україна, перед відвіданням місця масового поховання 458 мирних жителів, убитих на початковому етапі конфлікту”, – йдеться у дописі у Twitter Адміністрації президента ПАР.

Візит Рамафоси відбувається у межах так званої африканської миротворчої місії. Делегація привезла свої пропозиції щодо "миру", серед яких – відведення російських військ, нерозміщення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та пом’якшення санкцій.

Під час перебування у Києві члени делегації Південно-Африканської республіки (ПАР) не чули ніяких вибухів.

Про це повідомив прессекретар президента ПАР Вінсент Магвенья.

“Натомість ми бачили, як люди неквапливо проводять свій день. З того, що ми пережили досі, все здається нормальним”, - написав він.

Як кажуть, без коментарів.

Дніпровська районна державна адміністрація в місті Києві достроково розірвала договір на закупівлю 306 барабанів, які мали встановити в укриттях.

Про це повідомило Управління освіти Дніпровської РДА.

"Враховуючи суспільний резонанс та розголос у засобах масової інформації, несприйняття громадськістю нових методик зняття психологічного навантаження та стресу, запобігання розвитку посттравматичних стресових розладів у дітей у період воєнного стану, управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації достроково розривається договір на закупівлю музичних інструментів (барабанів різних діаметрів) у кількості 306 штук", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти з бюджету міста Києва та держави витрачені не були.

Докладніше – в новині.

Батьки учнів 65-ї школи Дніпровського району Києва показали, в якому укритті доводиться ховатися від повітряних тривог їхнім дітям.

"В основному приміщенні укриття нічого не змінилось, просто жахіття, як у тюрмі - все сиплеться, дверний прохід в аварійному стані, смітник в кінці кімнати, брудні стільці", - розповіла LB.ua Катерина, чия дитина ходить до цієї школи.

Це саме той район, управління освіти якого закупило в шкільні укриття на 2,7 мільйона грн сковорідки та кухонні комбайни, а також овочерізку. І планувало закупити барабани "для психологічного розвантаження дітей в укриттях під час повітряних тривог" на майже 1 млн грн, але після розголосу закупівлю скасували.

Подробиці – в нашій новині.

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