На місці працює поліція, медики і ДСНС.

Внаслідок масштабної ворожої ракетної атаки 16 червня на Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі. За даними ОВА станом на 15:06, поранені шестеро людей, зокрема дитина.

"На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – 1 дитина. Один із постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім надається необхідна медична допомога", – заявив голова ОВА Руслан Кравченко.

Зруйновано три приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та дві господарчі будівлі мають незначні пошкодження. Внаслідок падіння уламків загорілася лісова та трав’яна підстилка. Всі займання оперативно локалізовані.

За даними ДСНС станом на 14:28 було відомо про чотирьох поранених.

“Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС”, – повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов.

Він закликав усіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

У Офісі генерального прокурора додали, що серед поранених – 82-річна жінка.

"Київщина. Унаслідок ракетної атаки окупантів постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся. Пошкоджено понад 30 будинків. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – зазначили в МВС.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Telegram/Андрій Нєбитов

Нагадаємо, ракетна атака на столицю відбувається під час перебування в ній "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки.

Наразі відомо, що ППО збила 12 ракет, з них шість – аеробалістичні. Також збито два розвідувальних БпЛА.