Повітряні сили сповіщатимуть українців про атаки Росії в режимі реального часу

Повітряні сили повідомлятимуть про загрози в режимі реального часу на офіційному каналі в Telegram.

Там можна буде отримати оперативне сповіщення про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе типу Shahed. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат.

"Таким чином Повітряні Сили будуть сповіщати про атаки дронами-камікадзе Shahed, загрози ракетних ударів з бомбардувальників Ту-22, Ту-95 та Ту-160, а також про удари ракетами «Калібр» із підводних та надводних носіїв", – зазначили в Генеральному штабі.

Ігнат у коментарі журналістам сказав, що у суспільства був запит на офіційне інформування про загрози. Перші повідомлення на каналі ПС у Телеграмі в режимі реального часу зʼявилися сьогодні вночі, а вдень під час атаки там публікували попередження про те, які регіони під загрозою, та що саме запустили росіяни – "калібри" і балістичні ракети.

Протягом повномасштабного вторгнення деякі неофіційні та анонімні пабліки в соцмережах намагалися інформувати про загрози, але подекуди ці дані були не лише не підтвердженими, а й шкідливими: деякі повідомлення видавали роботу ППО, на основі чого росіяни могли скорегувати удари.

Хто і як надавав таким паблікам інформацію про загрозу – невідомо, але в березні Ігнат попереджав про кримінальну відповідальність авторів телеграм-каналів, які фіксують рух ворожих дронів і ракет. Він наголошував, що виставляти скриншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів заборонено.

У коментарі "Детектор медіа" Ігнат зазначив, що завдяки цим паблікам росіяни могли зрозуміти, де в ППО дірка.

"Вони викладали в режимі реального часу інформацію, що ракети увійшли в Харківську область, працює ППО, писали, що, наприклад, дві ракети збито, а дві – летять на Суми, потім – що зникли з радарів, показуючи, де вони були й де зникли, потім – через 10 хвилин, що ракети з’явилися на радарах у Київській області. Тобто вони показали ділянку, де ми їх узагалі не бачили, і тоді росіяни можуть розуміти, де є дірка в ППО. Ракети намотують кола, щоб заплутати, щоб максимально ефективно просочитися, наче знайти дірку в паркані. Ми теж переміщуємо ППО, засоби виявлення. Ракети й дрони створені для того, щоб долати систему ППО. А вона в нашому випадку робить неможливі речі", – зазначив він.

Частина пабліків контролювалася представниками влади, а для інформації використовували закриту систему "Віраж планшет". Хоча інформація в пабліках була переважно правдивою, зайві деталі могли нашкодити. Саме через це був запит на офіційне і оперативне інформування про загрози.