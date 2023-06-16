Російські штурмовики грабують власні підрозділі й зникають у невідомому напрямку, – ГУР

Це пов’язано з недоотриманням обіцяної за контрактом платні.

Штурмовики зі складу загонів “шторм-z” грабують власні підрозділи та зникають в невідомому напрямку.

Про це повідомляє ГУР Міоборони України.

“На тимчасово окупованих територіях Луганської області відзначається суттєве збільшення спроб продажу військового майна військовослужбовцями окупаційної армії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів “шторм-z”, які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, штурмовики компенсують “збитки”, вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають в “невідомому напрямку”.

Також повідомляється, що дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії. На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових, задіяних в Україні.

Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.

Нагадаємо, щомісяця понад 3 тисячі російських військовослужбовців хочуть здатись в полон через проєкт "Хочу жить". Сотні російських військовослужбовців вже здались в полон за допомогою проєкту.