Щомісяця понад 3 тисячі російських військовослужбовців хочуть здатись в полон через проєкт "Хочу жить", - Юсов

Сотні російських військовослужбовців вже здались в полон за допомогою проекту.

ГУР Міноборони стабільно отримує в місяць від російських військовослужбовців, які хотіли б скористатися проєктом “Хочу жить”, понад 3 тисячі заявок.

Про це розповів Українській правді представник ГУР Андрій Юсов.

“Кожне таке звернення – індивідуальна спецоперація, складна у реалізації. Рахунок іде на сотні тих, кого вже вивели”, - повідомив Юсов.

Він уточнив, що є невелика кількість випадків, коли росіяни здаються разом із технікою. Можна говорити про десятки таких випадків.

“Реалізація подібної ідеї від задуму до втілення в життя – дуже складний процес”, - запевнив представник ГУР.

Раніше Андрій Юсов повідомляв, що у результаті успішних дій Сил безпеки і оборони України, а також повстанців можливі конфлікти або військове протистояння всередині країни-агресора.