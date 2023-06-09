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Щомісяця понад 3 тисячі російських військовослужбовців хочуть здатись в полон через проєкт "Хочу жить", - Юсов

Сотні російських військовослужбовців вже здались в полон за допомогою проекту.

Щомісяця понад 3 тисячі російських військовослужбовців хочуть здатись в полон через проєкт "Хочу жить", - Юсов
Фото: hochuzhit.com

ГУР Міноборони стабільно отримує в місяць від російських військовослужбовців, які хотіли б скористатися проєктом “Хочу жить”, понад 3 тисячі заявок.

Про це розповів Українській правді представник ГУР Андрій Юсов.

“Кожне таке звернення – індивідуальна спецоперація, складна у реалізації. Рахунок іде на сотні тих, кого вже вивели”,  - повідомив Юсов. 

Він уточнив, що є невелика кількість випадків, коли росіяни здаються разом із технікою. Можна говорити про десятки таких випадків.

“Реалізація подібної ідеї від задуму до втілення в життя – дуже складний процес”, - запевнив представник ГУР.

Раніше Андрій Юсов повідомляв, що у результаті успішних дій Сил безпеки і оборони України, а також повстанців можливі конфлікти або військове протистояння всередині країни-агресора.

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