Головне за день. Четвер, 8 червня

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, Зеленський в Херсоні, 26 бойових зіткнень на сході, ворожий ракетний удар по Умані. Яким запам’ятається 470-й день повномасштабної війни.

Співробітники ДСНС станом на 20:00 8 червня евакуювали з підтоплених територій Херсонської області 2 339 осіб, з них 120 дітей. Було врятовано 563 особи, з них 28 дітей.

У області розгорнули 9 евакуаційних пунктів, з початку робіт до Служби порятунку надійшло 856 звернень від громадян.

За попередніми даними, наразі підтоплено 32 населені пункти та 3 625 будинків на правому березі Дніпра.

Ліквідацією наслідків підриву дамби Каховської ГЕС займаються близько 1 817 осіб та понад 345 одиниць техніки, з них від ДСНС - 809 рятувальників та 171 одиниць техніки, а також 45 плавзасобів.

Україна і ООН домовились про евакуацію з окупованого затопленого лівобережжя Херсонщини, але ще потрібна згода Росії, повідомляє українське МЗС.

8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Координаторка системи ООН в Україні, Гуманітарна координаторка Деніз Браун обговорили посилення допомоги з боку ООН задля подолання гуманітарних наслідків терористичного акту Росії на Каховській ГЕС.

За підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей. Крім того, домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної Уряду України території. Дмитро Кулеба запевнив ООН в тому, що Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

Сторони домовились, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ та гарантії безпеки.

Президент Володимир Зеленський відвідав Херсонську область, яка бореться із наслідками підриву росіянами Каховської ГЕС.

Він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків катастрофи, йшлося про оперативну обстановку в області, евакуацію населення з потенційних зон затоплення, організацію життєзабезпечення затоплених територій.

"Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини", – зазначив президент.

Міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко доповів про оперативну обстановку та евакуацію населення із зон затоплення, навів оцінку втрат внаслідок теракту та повідомив про ймовірні ризики. Для вивезення людей підготовували залізничний та автомобільний транспорт. Жителі підтоплених населених пунктів забезпечені продуктами харчування у повному обсязі. Проводяться роботи з підвезення питної води. На базі окремих закладів охорони здоров’я розгорнуто пункти евакуації, додали в пресслужбі президента.

Зеленський також відвідав переправу, де відбувається евакуація населення.

Сьогодні Володимир Зеленський побував також на Головній насосній станції Управління каналів річки Інгулець на Миколаївщині.

Рівень води у водосховищі Каховської ГЕС сягнув уже нижче "мертвої точки", повідомив очільник Укргідроенерго Ігор Сирота.

За його словами, розмив ГЕС триватиме. Наразі під водою перебуває половина станції, а друга половина - на 70% у воді.

"Земляну ділянку між шлюзом і станцією також буде розмито водою... Рівень води у водосховищі на цю годину вже складає 12,5 метрів, це нижче мертвої точки, що складає 12,7 метрів, коли ще можна робити водозабір у населені пункти і для Запорізької АЕС для охолодження", - сказав Сирота.

Докладніше – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу там сталося 26 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетного та 27 авіаударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни розселяють евакуйованих жителів із затоплених населених пунктів у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи. Таким чином загарбники намагаються убезпечитися, прикриваючись цивільним населенням.

Українська авіація за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 8 червня – в нашій новині.

Увечері 8 червня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Уманщині Черкаської області.

“Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа”, - повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Він зазначив, що попередньо відомо про вісьмох потерпілих, двоє з них - тяжкі.

8 червня близько 15:30 російська армія здійснила обстріл Бериславського району Херсонщини.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка. Ще один житель травмований.

За попередніми даними, загарбники атакували населений пункт керованими авіабомбами.

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