Дмитро Кулеба про реакцію ООН на Каховську трагедію: Набрали би в рота дніпровської води з кров'ю, то поводилися б інакше

Міністр водночас став на захист офісу ООН в Україні, який оперативно відреагував на трагедію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував мляву реакцію ООН на підрив росіянам Каховської ГЕС.

В етері телемарафону міністр заявив, що "швидко і оперативно - це не про міжнародні організації".

"У них своя бюрократія, свої стримуючі фактори. Тут просто, я перепрошую за недипломатичний термін, але ООН дуже конкретно ... "помилилася" в день, коли в нас відбувся теракт і, по суті, злочин геноциду. Вони там святкували День російської мови і набрали в рота води щодо подій. Я думаю, якби вони набрали в рот дніпровської води, змішаної з машинним маслом та кров'ю та зі смородом мертвих тварин, можливо, вони б трохи інакше себе поводили. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрилися весь день мовчати і нічого не робити", - сказав Кулеба.

Глава МЗСУ додав, що офіс ООН, який працює в Україні, оперативно відправив до Херсона трагедії невелику команду.

"Але я їм чесно сказав - молодці, але ваша реакція була неадекватна в масштабах трагедії", - додав міністр.

Кулеба зазначив, що після переговорів ООН подвоїла свої зусилля з допомоги. За словами міністра, тепер є вже дві команди - у Херсоні та Запоріжжі, які "готові їхати на лівий берег і там займатися гуманітарною допомогою та евакуацією, якщо Росія дасть гарантії безпеки".

"Найвірогідніше, Росія їх не дасть", - припустив очільник МЗС.

Нагадаємо, за декілька годин після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС ООН опублікувало допис про святкування Дня російської мови.

МЗС заявило, що "ООН твітить про культурне розмаїття, ігноруючи найбільшу катастрофу в Європі за останні десятиліття, спричинену виключно Росією", а Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що таким чином ООН допомагає нелюдам відчути безкарність.

Згодом Україна і ООН домовились про евакуацію з окупованого затопленого лівобережжя Херсонщини, але ще потрібна згода Росії