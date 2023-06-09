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СБУ затримала в Лимані колаборанта, який тайкома розкидав саморізи по дорогах, щоб псувати авто ЗСУ

Зловмисник також передавав росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

СБУ затримала в Лимані колаборанта, який тайкома розкидав саморізи по дорогах, щоб псувати авто ЗСУ
Фото: ru-newz.ru

Служба безпеки України затримала під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини жителя Лимана. Зловмисник передавав росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону і точні координати блокпостів та об’єктів Укрзалізниці.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Колаборант надсилав дані навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким раніше навчався у школі. Вони підтримувати зв’язок через заборонену соцмережу "Одноклассники".

Розслідування встановило, що під час боїв за Лиман колаборант навмисно ускладнював пересування підрозділів ЗСУ - він тайкома розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила ще одну ворожу інформаторку у прифронтових районах Донеччини. Жінка відслідковувала маршрути переміщення українських військових на Слов’янському і Краматорському напрямках, а зібрану інформацію передавала російським окупантам.

Крім того, до 7 років тюрми засудили колаборантку, котра інформувала росіян про прольоти української авіації та розташування ППО на Донеччині.

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