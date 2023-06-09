Зловмисник також передавав росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Служба безпеки України затримала під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини жителя Лимана. Зловмисник передавав росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону і точні координати блокпостів та об’єктів Укрзалізниці.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

Колаборант надсилав дані навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким раніше навчався у школі. Вони підтримувати зв’язок через заборонену соцмережу "Одноклассники".

Розслідування встановило, що під час боїв за Лиман колаборант навмисно ускладнював пересування підрозділів ЗСУ - він тайкома розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила ще одну ворожу інформаторку у прифронтових районах Донеччини. Жінка відслідковувала маршрути переміщення українських військових на Слов’янському і Краматорському напрямках, а зібрану інформацію передавала російським окупантам.

Крім того, до 7 років тюрми засудили колаборантку, котра інформувала росіян про прольоти української авіації та розташування ППО на Донеччині.