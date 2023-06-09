Служба безпеки України затримала під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини жителя Лимана. Зловмисник передавав росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону і точні координати блокпостів та об’єктів Укрзалізниці.
Про це йдеться на сайті спецслужби.
Колаборант надсилав дані навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким раніше навчався у школі. Вони підтримувати зв’язок через заборонену соцмережу "Одноклассники".
Розслідування встановило, що під час боїв за Лиман колаборант навмисно ускладнював пересування підрозділів ЗСУ - він тайкома розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.
Затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ викрила ще одну ворожу інформаторку у прифронтових районах Донеччини. Жінка відслідковувала маршрути переміщення українських військових на Слов’янському і Краматорському напрямках, а зібрану інформацію передавала російським окупантам.
Крім того, до 7 років тюрми засудили колаборантку, котра інформувала росіян про прольоти української авіації та розташування ППО на Донеччині.