Більшість “мирних” планів азійських країн є посередництвом на боці РФ, − Резніков

"Китай та низка інших країн “дійсно хочуть суб'єктивізуватися і показати свою особливість”, і тому зараз іде змагання, хто може бути тим посередником".

Більшість “мирних” планів, озвучених азійськими країнами, зокрема Китаєм та Індонезією, є планами посередництва на боці Росії.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив на спеціальному івенті NV Діалоги про відновлення України, пише nv.ua.

Резніков розповів про участь у безпековому форумі Діалог Шангрі-Ла, який відбувся у Сінгапурі.

За його словами, українській делегації вдалося “так сфокусувати увагу, що десь 60% обговорення на всіх панелях було україноцентричним”. “Причому це могло бути і не нашу користь − наприклад, з точки зору так званого чергового “мирного плану” індонезійського міністра, який зробив пропозицію проводити референдум, буферні зони і тощо”, − cказав Резніков.

“Ми приходили пояснювати, що ми вже бачимо чергу охочих нас примирити, що вони вже вишиковуються в чергу, лідери різних країн. І переважно це країни, які не до кінця демократичні. Всім була сказана дуже проста річ: якщо ви говорите про медіацію чи фасилітацію, то правило будь-якого медіатора, фасилітатора, посередника − це спочатку зафіксувати, ідентифікувати інтереси сторін”, − додав він.

Резніков заявив у Сінгапурі, що інтерес України дуже простий: жити в мирній країні, “не окупованій, нормально по-добросусідськи з усіма сусідами”.

“А інтерес росіян був озвучений у так званій СВО − це “денацифікація”, “демілітаризація”, “деНАТОзація”, тобто по суті стерти націю українську з лиця землі, бо нас нібито з їхньої точки зору не існує. То я кажу, ви спочатку ідентифікуйте інтерес росіян, чи він змінився у них? Якщо змінився, то т.зв. ZOPA − zone of possible agreement − стає зрозумілою, а якщо ні, то залишайтеся в черзі, ми без вас якось будемо тут розбиратися. Спочатку хай ідуть геть”, − cказав міністр оборони.

Під час розмови з міністром оборони КНР генералом Лі Шанфу Резніков натякнув про те, що тепер Росія геополітично є залежною від КНР. “Китай став старшим братом, а Росія молодшим. То, кажу, ви як старший брат можете порадити їм певні речі”, − розповів Резніков.

Коментуючи справжні цілі “мирного плану” КНР, міністр оборони України підтвердив, що Китай та низка інших країн “дійсно хочуть суб'єктивізуватися і показати свою особливість”.

“І тому зараз іде змагання, хто може бути тим посередником. Але в них є один нюанс: вони всі поки що хочуть бути посередниками на боці Росії. І тому нам таке посередництво поки що точно не підходить. Тому що в них немає безсторонності, в них немає справжнього незалежного медіаторства. Тому почекаємо. Будемо перемагати”, − підсумував він.

Нагадаємо, українське МЗС відреагувало на "мирний план" від Індонезії про "демілітаризовану зону" та референдум. Припинення вогню без виводу російських військ із території України дозволить Росії виграти час, перегрупуватися, закріпитися на окупованих територіях та накопичити сили для нової хвилі агресії, підкреслив речник міністерства Олег Ніколенко.