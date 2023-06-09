​Прапори України з Бахмута та Гостомеля продали на аукціоні в Нью Йорку за 500 000 доларів

Міжнародна організація HealthRight International провела щорічний благодійний аукціон в рамках гала-вечора Health & Human Rights Award. Лотами аукціону стали прапори України та прапор Гостомельської громади, які були передані в Нью Йорк напередодні події.

Про це повідомляє HealthRight International.

Згідно з повідомленням, мета аукціону – збір коштів на подолання наслідків війни в Україні. Загальна сума збору склала 500 000 доларів.

На аукціоні були представлені:

Прапор України з Бахмута . Він був переданий Київському офісу Health Right солдатами та офіцерами Збройних сил України, які наразі перебувають у зоні бойових дій – а саме на першій лінії фронту Бахмутського напрямку. Військовослужбовці, які залишили свої підписи на прапорі України, захищають Україну з моменту повномасштабного вторгнення та останні кілька місяців героїчно тримають оборону міста Бахмут.

. Він був переданий Київському офісу Health Right солдатами та офіцерами Збройних сил України, які наразі перебувають у зоні бойових дій – а саме на першій лінії фронту Бахмутського напрямку. Військовослужбовці, які залишили свої підписи на прапорі України, захищають Україну з моменту повномасштабного вторгнення та останні кілька місяців героїчно тримають оборону міста Бахмут. Прапор Гостомельської громади . Його передав начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Сергій Борисюк. Цей прапор став символом незламності українського народу і особливо Гостомельської громади, яка прийняла на себе найперший удар війни у лютому 2022 році. Прапор знаходився у будівлі військової адміністрації селища Гостомель на момент початку повномасштабного вторгнення і продовжував підіймати дух українців під час періоду окупації майже до кінця березня 2022 року. Там же він залишився, коли місто було визволене від російський військ.

. Його передав начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Сергій Борисюк. Цей прапор став символом незламності українського народу і особливо Гостомельської громади, яка прийняла на себе найперший удар війни у лютому 2022 році. Прапор знаходився у будівлі військової адміністрації селища Гостомель на момент початку повномасштабного вторгнення і продовжував підіймати дух українців під час періоду окупації майже до кінця березня 2022 року. Там же він залишився, коли місто було визволене від російський військ. Прапор України з села Мощун Гостомельської громади. Селище Мощун знаходиться за кілька кілометрів на північ від Києва та належить до Гостомельської громади Київської області. З початку війни і до 21 березня 2022 року місто Мощун перебувало під окупацією. 85% будівель у селі були зруйновані. Прапор міста Мощун – є нагадуванням про героїзм та мужність українців, які захищали рідну землю, ціною власного життя. Саме через селище Мощун пролягала перша лінія фронту у березні 2022 року. Місцевими жителями тут створений Меморіал пам’яті тим, хто загинув у боях за Київщину. Прапор був переданий від Гостомельської селищної військової адміністрації та підписаний представниками місцевої територіальної оборони, а також жителями села Мощун, які пережили окупацію, але не здались і захистили свою Батьківщину.

Нагадаємо, міжнародна організація HealthRight International (Право на здоров’я) працює вже понад 30 років задля розширення доступу вразливих груп населення до якісних послуг з охорони здоров’я у 30 країнах світу. З початком російського вторгнення у лютому 2022 року представництво HealthRight International в Україні адаптувало та розширило свою програмну діяльність для задоволення базових потреб українських сімей у сфері охорони здоров’я та безпеки. Акцентуючи увагу на проблемах захисту жінок і дітей, розпочали роботу у 20 областях східної, західної та центральної частин України.

У 2022 році організації HealthRight International (Право на здоров’я) із місцевою неурядовою організацією МБФ “Українська фундація громадського здоров’я” (УФГЗ) охопили своїми програмами понад 400 000 осіб в Україні.