Головне за ніч та ранок. Субота, 10 червня

На Херсонщині фіксують спад води - наразі середній рівень підтоплення в області становить 4,72 метра.

За словами керівника херсонської ОВА Олександра Прокудіна, ситуацію ускладнить негода - в області прогнозують сильні дощі, особливо завтра, що уповільнить спад води в регіоні.

Із учорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою - 3763 будинки. Найбільше підтоплень зафіксували у Херсоні та Білозерці.

Учора, 9 червня, вдалося евакуювати на безпечні території 248 людей. Загалом з водяної пастки врятували 2588 осіб. В області розгорнули дев'ять евакуаційних пунктів.

Цієї ночі Повітряні сили ЗСУ знищили 20 іранських дронів та дві крилаті ракети. Ворожа атака тривала з 23.00 9 червня по 5.00 10 червня.

Загалом по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків Росія випустила вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" – з району східного узбережжя Азовського моря, йдеться в повідомленні командування Повітряних Сил.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів "Shahed-136/131", - уточнили в Повітряних силах.

Росія вночі 10 червня атакувала Одещину, загинули троє мирних мешканців.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", Сили оборони знищили всі ворожі "Shahed-131/136".

"Внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки, спричинили займання. Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. Троє цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо", - розповіли військові.

Понад 10 осіб отримали поранення.

Згодом речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що у небі над Одесою вночі було знищено вісім дронів-камікадзе та дві ракети ворога. При цьому одна ракета влучила в узбережжя, від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей.

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в етері телемарафону про 26 постраждалих, зокрема двох дітей та одну вагітну.

Під час атаки на військовий аеродром "Миргород" на Полтавщині ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу "Іскандер", а також ударні дрони іранського виробництва, повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв. Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації", - розповів Лунін.

Він додав, що унаслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків було пошкоджено вісім приватних будівель та чотири приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.

Російські окупанти атакували "шахедами" і ракетами Харківщину.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, вночі вороги використали понад десяток безпілотників для ударів по території Богодухівського та Куп'янського районів. Сталися пожежі. Загинув 29-річний чоловік, отримав поранення 39-річний житель.

Більше інформації – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, там тривають важкі бої. Минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 34 бойових зіткнення.

Командування повідомляє про 8 ворожих ракетних та 74 авіаційних удари і 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню за минулу добу.

Авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів окупантів на вогневих позиціях.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники ліквідували ще 890 російських окупантів. Також загарбники позбулися восьми танків, 15 артсистем, трьох засобів ППО і сімох бойових броньованих машин.

Таким чином, втрати російської армії, починаючи від 24 лютого 2022 року, сягнули вже орієнтовно 214660 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

За останні 48 годин значні українські операції відбуваються на кількох ділянках сходу та півдня України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони. В інших – прогрес України був повільнішим", - уточнили у відомстві.

Британці відзначають, що діяльність російських підрозділів була "неоднозначною": деякі з них, ймовірно, проводять "надійні маневрові оборонні операції", тоді як інші відступили в "певному безладі" на тлі збільшення повідомлень про втрати на власноруч облаштованих мінних полях.

"Російські ВПС були надзвичайно активними над південною Україною, де повітряний простір більш відкритий для Росії, ніж у інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними", - додали у відомстві.

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