На Запоріжжі за минулу добу окупанти обстріляли 14 населених пунктів

За минулу добу, 9 червня, окупанти здійснили 77 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив у Телеграм голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

З авіації росіяни вдарили по Гуляйполю та Ольгівському. Ворожі БПЛА атакували Степове та Гуляйполе. Чотири рази загарбники били з РСЗВ по Кам'янському, Ольгівському та Малинівці. 69 артобстрілів здійснили по Залізничному, Чарівному, Червоному, Темирівці, Малинівці, Гуляйпільському, Щербаках, Кам'янському та Степовому.

За словами голови ОВА, внаслідок чергових ударів окупантів додалося ще 23 зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що 9 червня, росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе на Запоріжжі. За даними ОВА, загинули 46-річний працівник, який попри небезпеку продовжував виконувати свій обов'язок на лінії вогню, та 55-річна жінка, яка знаходилася поруч з місцем влучання.