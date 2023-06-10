Всього Росія випустила вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА.

Повітряні сили ЗСУ знищили 20 іранських дронів та дві крилаті ракети.

Про це йдеться в повідомленні командування ПС у соцмережах.

"Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер", а також ударними БпЛА іранського виробництва. Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно", - зазначили військові.

Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків Росія випустила вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" – з району східного узбережжя Азовського моря.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів "Shahed-136/131", - уточнили в Повітряних силах.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Ворожа атака тривала з 23.00 9 червня по 5.00 10 червня.

Крім того, за минулу добу, 9 червня, протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 12 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10", "Zala", "Supercam").

Нагадаємо, на Харківщині від ворожого обстрілу загинула людина, є поранені. Для обстрілів Богодухівського та Куп'янського районів росіяни використали понад десяток БпЛА.

Внаслідок обстрілу військового аеродрому "Миргород" на Полтавщині влада повідомила про певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки.

Атака на Одещину призвела до загибелі трьох осіб, ще майже три десятки поранені.