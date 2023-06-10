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Повітряні сили ЗСУ знищили 20 іранських дронів та дві крилаті ракети

Всього Росія випустила вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА.

Повітряні сили ЗСУ знищили 20 іранських дронів та дві крилаті ракети
Фото: Пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ знищили 20 іранських дронів та дві крилаті ракети.

Про це йдеться в повідомленні командування ПС у соцмережах.

"Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер", а також ударними БпЛА іранського виробництва. Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно", - зазначили військові.

Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків Росія випустила вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" – з району східного узбережжя Азовського моря.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів "Shahed-136/131", - уточнили в Повітряних силах.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Ворожа атака тривала з 23.00 9 червня по 5.00 10 червня. 

Крім того, за минулу добу, 9 червня, протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 12 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10", "Zala", "Supercam").

Нагадаємо, на Харківщині від ворожого обстрілу загинула людина, є поранені. Для обстрілів Богодухівського та Куп'янського районів росіяни використали понад десяток БпЛА.

Внаслідок обстрілу військового аеродрому "Миргород" на Полтавщині влада повідомила про певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки.

Атака на Одещину призвела до загибелі трьох осіб, ще майже три десятки поранені. 

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