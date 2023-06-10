При невдалій втечі з України киянин вкрав камеру-фотопастку

Прикордонники затримали киянина, який намагався нелегально перетнути кордон і вкрав при цьому камеру-фотопастку.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
“Неабияку кмітливість проявив 56-річний киянин при спробі нелегально пробратися до Угорщини. Тікаючи від прикордонників, чоловік помітив фотопастку та про всяк випадок прихопив із собою”, - розповіли в пресслужбі.
Втекти чоловікові не вдалось, до того ж прилад все зафіксував та передав “куди потрібно”.
Відповідно, киянину доведеться тепер відповідати не лише за незаконний перетин кордону, а й за крадіжку.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали 42-річного чоловіка, який плив по Дунаю до Румунії на надувній подушці.
А в кінці травня українські прикордонники за добу затримали на Буковині вісьмох порушників кордону.