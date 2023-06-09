Росіяни обстріляли сім громад Сумщини, поранення отримав цивільний

За день росіяни обстрілювали Сумщину 16 разів.

Сьогодні, 9 червня, росіяни обстріляли Юнаківську, Білопільську, Миропільську, Краснопільську, Шалигинську, Новослобідську та Великописарівську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів області, було зафіксовано 133 вибухи.

Внаслідок обстрілу із САУ Юнаківської громади було поранено місцевого мешканця, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, гараж.

Новослобідську, Миропільську та Шалигинську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Крім того, Білопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та АГС.

Також Великописарівську та Краснопільську громади окупаційні війська обстріляли з мінометів та артилерії.

Нагадаємо, сьогодні, 9 червня, росіяни обстріляли лікарню в місті Гуляйполе на Запоріжжі. Відомо про двох загиблих працівників лікарні – молодшу медичну сестру та сантехніка.