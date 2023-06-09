Росіяни знущаються у колонії над українським політв’язнем Яцкіним, - Лубінець

Українця відправляють на “профілактику” до ШІЗО, у нього впав зір, Яцкін потерпає від постійного головного і зубного болю та дискомфорту у грудній клітині.

Адміністрація колонії суворого режиму №44 погрожує та знущається із незаконно засудженого кримчанина Івана Яцкіна. Його утримують у місті Білово Кемеровської області РФ.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Під час етапування в ув’язненого зникли ліки, у Саратовському СІЗО при огляді йому зіпсували речі та відмовили у телефонних дзвінках. На знак протесту Іван Яцкін оголосив голодування, яке тривало 25 днів. За цей час його так жодного разу не оглянув медик. Заяви про повернення ліків та надання медичної допомоги тюремники демонстративно викидали на смітник”, - повідомив Лубінець.

Він додав, що політв’язня вже чотири рази відправляли на “профілактику” до ШІЗО. Його звинувачували, зокрема, в тому, що Яцкін не вийшов на зарядку, коли в нього взимку вкрали взуття.

Крім того, у камерах з ранку до вечора ув'язнені змушені проводити на ногах. Яцкін має трофічні виразки та обморожені стопи, і для нього це катування.

Дружини політв'язня Гульнара повідомила, що харчування в колонії жахливе, у бранця впав зір, він пише майже навмання. Також її чоловік потерпає від постійного головного і зубного болю та дискомфорту у грудній клітині.

Також в’язні, які прислуговують адміністрації, постійно провокують Яцкіна на конфлікт, крадуть речі, а тюремники не віддають листи від рідних.

Нагадаємо, уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий окупаційною владою півострова 16 жовтня 2019 року. Його звинуватили у шпигунстві за ст.275 Кримінального кодексу Росії (державна зрада) та засудили до 11 років позбавлення волі.

За версією російського слідства, Яцкін передав СБУ особисті дані співробітників окупаційного МВС в Криму. Проте в СБУ офіційно заявили, що він не співпрацював зі службою.