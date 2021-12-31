Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Саакашвілі повернули до вʼязниці в Руставі
Саакашвілі повернули до вʼязниці в Руставі
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
У Білому домі назвали час перемовин Байдена та Путіна
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
ГоловнаСуспільствоВійна

Українського політв'язня Яцкіна етапували до Кемеровської області РФ

У колонії Яцкін "зазнає принизливого ставлення, образ і погроз за приналежність до української нації і наявність громадянства України".

Українського політв'язня Яцкіна етапували до Кемеровської області РФ
Иван Яцкин
Фото: facebook.com/Nikolai Polozov

Українського політв'язня Івана Яцкіна, якого окупаційна влада Крима засудила до 11 років позбавлення волі, етапували до виправної колонії №44 міста Бєлово у Кемеровській області Росії.

Як повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов, Яцкін перебував на етапі понад два місяці.

"Іван Яцкін страждає на низку захворювань, у тому числі судинним захворюванням нижніх кінцівок, що викликає трофічні виразки. Додатково, минулої зими він отримав обмороження ніг під час знущань з нього в СІЗО "Лефортово", коли його насильно вивели у домашньому одязі на мороз і тримали там. Тепер під час етапу у нього відібрали перев'язувальні засоби та медикаменти, а також зіпсували особисті речі. Внаслідок чого Іван Яцкін був змушений розпочати голодування на знак протесту, проти порушення його прав", - повідомив Полозов.

За його словами, у колонії на Яцкіна відразу почали чинити тиск, поставивши його на профоблік як "схильного до втечі" "лише через те, що він має громадянство України".

Як уточнює Полозов, Яцкін "зазнає принизливого ставлення, образ і погроз за приналежність до української нації і наявність громадянства України".

"Наразі Іван Яцкін гостро потребує проведення щодо нього медичного обстеження стану його здоров'я після перенесеного голодування та надання йому медичної допомоги. А також забезпечення гарантій безпеки", - зазначив Полозов.

До етапу в Кемеровську область Іван Яцкін перебував у слідчому ізоляторі російського Саратова.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий окупаційною владою півострова 16 жовтня 2019 року. Його звинуватили у шпигунстві за ст.275 Кримінального кодексу Росії (державна зрада) та засудили до 11 років позбавлення волі.

За версією російського слідства, Яцкін передав СБУ особисті дані співробітників окупаційного МВС в Криму. Проте в СБУ офіційно заявили, що він не співпрацював зі службою.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також