Українського політв'язня Яцкіна етапували до Кемеровської області РФ

У колонії Яцкін "зазнає принизливого ставлення, образ і погроз за приналежність до української нації і наявність громадянства України".

Українського політв'язня Івана Яцкіна, якого окупаційна влада Крима засудила до 11 років позбавлення волі, етапували до виправної колонії №44 міста Бєлово у Кемеровській області Росії.

Як повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов, Яцкін перебував на етапі понад два місяці.

"Іван Яцкін страждає на низку захворювань, у тому числі судинним захворюванням нижніх кінцівок, що викликає трофічні виразки. Додатково, минулої зими він отримав обмороження ніг під час знущань з нього в СІЗО "Лефортово", коли його насильно вивели у домашньому одязі на мороз і тримали там. Тепер під час етапу у нього відібрали перев'язувальні засоби та медикаменти, а також зіпсували особисті речі. Внаслідок чого Іван Яцкін був змушений розпочати голодування на знак протесту, проти порушення його прав", - повідомив Полозов.

За його словами, у колонії на Яцкіна відразу почали чинити тиск, поставивши його на профоблік як "схильного до втечі" "лише через те, що він має громадянство України".

Як уточнює Полозов, Яцкін "зазнає принизливого ставлення, образ і погроз за приналежність до української нації і наявність громадянства України".

"Наразі Іван Яцкін гостро потребує проведення щодо нього медичного обстеження стану його здоров'я після перенесеного голодування та надання йому медичної допомоги. А також забезпечення гарантій безпеки", - зазначив Полозов.

До етапу в Кемеровську область Іван Яцкін перебував у слідчому ізоляторі російського Саратова.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий окупаційною владою півострова 16 жовтня 2019 року. Його звинуватили у шпигунстві за ст.275 Кримінального кодексу Росії (державна зрада) та засудили до 11 років позбавлення волі.

За версією російського слідства, Яцкін передав СБУ особисті дані співробітників окупаційного МВС в Криму. Проте в СБУ офіційно заявили, що він не співпрацював зі службою.