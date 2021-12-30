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Патріарха Варфоломія виписали з лікарні після зараження омікроном

81-річний глава Константинопольської церкви повернеться на Фанар на святкування Богоявлення 6 січня.

Патріарха Варфоломія виписали з лікарні після зараження омікроном
Фото: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні

Вселенського патріарха Варфоломія у четвер, 30 грудня, виписали з американського госпіталю в Стамбулі. Там він перебував шість днів після зараження омікрон-варіантом коронавірусу.

Про це з посиланням на пресслужбу Вселенського патріархату повідомляє Ekathimerini.

"Варфоломій залишиться в ізоляції в Патріаршій резиденції в Терабії, перш ніж повернутися на Фанар на святкування Богоявлення", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, повністю вакцинований глава Константинопольської церкви отримав позитивний тест на коронавірус 24 грудня. Тоді повідомляли, що Варфоломій має легкі симптоми недуги і загалом почувається добре. Однак 81-річного патріарха Варфоломія таки госпіталізували.

Як повідомляли, патріарх Варфоломій двічі потрапляв до лікарні під час його візиту до США восени 2021 року. Зокрема, йому провели стентування.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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