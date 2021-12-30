Патріарха Варфоломія виписали з лікарні після зараження омікроном

81-річний глава Константинопольської церкви повернеться на Фанар на святкування Богоявлення 6 січня.

Вселенського патріарха Варфоломія у четвер, 30 грудня, виписали з американського госпіталю в Стамбулі. Там він перебував шість днів після зараження омікрон-варіантом коронавірусу.

Про це з посиланням на пресслужбу Вселенського патріархату повідомляє Ekathimerini.

"Варфоломій залишиться в ізоляції в Патріаршій резиденції в Терабії, перш ніж повернутися на Фанар на святкування Богоявлення", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, повністю вакцинований глава Константинопольської церкви отримав позитивний тест на коронавірус 24 грудня. Тоді повідомляли, що Варфоломій має легкі симптоми недуги і загалом почувається добре. Однак 81-річного патріарха Варфоломія таки госпіталізували.

Як повідомляли, патріарх Варфоломій двічі потрапляв до лікарні під час його візиту до США восени 2021 року. Зокрема, йому провели стентування.