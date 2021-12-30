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ВМС України та Франції провели спільні навчання в Чорному морі

До маневрів також залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

ВМС України та Франції провели спільні навчання в Чорному морі
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Кораблі Військово-Морських Сил України та Франції провели спільне тренування в Чорному морі.

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

Зазначається, що в північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" разом із фрегатом "Auvergne" провели тренування типу "PASSEX".

"Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу. Окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Під час навчань було проведено низку спільних тренувань, зокрема, - ведення нічного сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв'язку тощо. Основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.

Крім того, на борту "Юрій Олефіренко" було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Зазначається, що комунікація між екіпажами кораблів здійснювалась винятково англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Нагадаємо, в листопаді у Чорному морі тренувалися кораблі України, США, Туреччини та Румунії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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