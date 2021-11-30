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Морські сили ЗСУ отримали модернізовані гелікоптери серії “Мі-8”

Гелікоптери цієї моделі відрізняються, в першу чергу, своєю багатофункціональністю.

Бригада морської авіації українських ВМС отримала чергову партію модернізованих гелікоптерів серії “Мі-8”.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю командування ВМС ЗСУ.

"В отриманих зразках техніки встановлено нові модернізовані двигуни, систему глобального позиціонування і радіозв’язку та систему віброгасіння. Кабіни підготовлено для роботи льотчиків у приладах нічного бачення", - йдеться у повідомленні.

Оновлені повітряні машини мають широкий функціонал застосування та здатні виконувати різноманітні завдання: пошукові та рятувальні дії, транспортування та висадку десанту морської піхоти, перевезення вантажів, санітарну евакуацію. Також вертольоти виконують завдання з вогневої підтримки: бомбометання, пуск некерованих ракет та мінування з повітря.

"Гелікоптери цієї моделі відрізняються, в першу чергу, своєю багатофункціональністю. Лише десантування особового складу можна виконувати за допомогою канату або парашутним чи штурмовим способом. Так само машина здатна швидко евакуювати особовий склад за допомогою підвісної системи", - сказано у повідомленні.

За інформацією військових, потреба в подібних машинах зросла через збільшення в складі українських ВМС чисельності морської піхоти. 

Нагадаємо, раніше "Житомирський бронетанковий завод" відремонтував партію БМП-2 і БРЕМ-2 та передав їх у Збройні сили України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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