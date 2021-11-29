У "Дії" з'явилась можливість оформити субсидію і подати заяву на перерахунок пенсії

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Міністерство цифрової трансформації у понеділок, 29 листопада презентувала сім нових соціальних послуг, які можна отримати через портал "Дія".

Про це повідомляється на сайті Мінцифри.

У цей перелік входять:

оформлення субсидій;

призначення пенсії;

перерахунок пенсії;

отримання довідки за формою ОК-5 (містить відомості про суми заробітку для нарахування соціальних виплат і страховий стаж);

отримання довідки за формою ОК-7 (містить перелік страхувальників, які подавали відомості про особу до системи персоніфікованого обліку; відомості про розмір заробітку; відомості про спеціальний стаж);

отримання витягу з реєстру застрахованих осіб;

отримання довідки про доходи пенсіонера.

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що це надважливі послуги для багатьох людей.

Субсидії, наприклад, друга за популярністю держпослуга після зміни місця реєстрації. Цього року їх отримують 2,7 млн українців. Отримати субсидію через "Дію" тепер можна буде без жодної паперової довідки. Достатньо заповнити заяву в електронному вигляді, і вона автоматично має потрапити до органів соцзахисту, які призначають субсидії.

Довідки ОК-5 та ОК-7 про трудовий і страховий стаж щороку видають 2,8 млн разів. Вони потрібні при оформленні на роботі або для призначення пенсії, нарахування лікарняних.

Нагадаємо, що на початку листопада Верховна Рада дозволила міняти прописку через Інтернет і без походів у військкомат. Після цього Мінцифри запустила в "Дії" послугу зміни місця проживання, поки що вона знаходиться в режимі бета-тестування.