У ДСНС запевняють, що ситуація контрольована, жертв та постраждалих немає.

У Вінницькій області рятувальники ліквідовують наслідки витоку аміаку із залізничної цистерни. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, випаровування безводного аміаку сталося з-під горловини залізничної цистерни на одному з підприємств поблизу Немирова у понеділок уранці.

Фото: ДСНС

"29 листопада о 9:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в м. Немирів Вінницького району на вулиці Соборній відчувається різкий запах аміаку", – сказано в повідомленні обласного управління ДСНС.

До ліквідації наслідків надзвичайної події залучено 32 членів особового складу та 8 одиниць техніки. На місці події працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС.

"Одразу було вжито заходів для запобігання розповсюдження хмари. На місці надзвичайної події евакуйовано людей (з урахуванням можливого напрямку руху хмари), триває відкачування аміаку з цистерни. Продовжується здійснення осадження парів газу з використання розпилених водних струменів", – повідомляють у ДСНС.

Фото: ДСНС

Там запевняють, що ситуація контрольована. Жертв та постраждалих немає.

Працівники відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту встановлюють причину витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачування аміаку.

Раніше ДСНС повідомила про вибух і пожежу на Буршинській ТЕС в Івано-Франківській області.