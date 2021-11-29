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Через новий штам коронавірусу омікрон українцям порадили не мандрувати до Африки

Йдеться про ПАР, Ботсвану, Есватіні, Лесото, Мозамбік, Намібію та Зімбабве.

Через новий штам коронавірусу омікрон українцям порадили не мандрувати до Африки
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендації громадянам України у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу омікрон.

"У зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон» Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве", - сказано в документі на сайті відомства.

МЗС зазначає, що українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.

У відомстві також рекомендують слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів.

Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: emb_za@mfa.gov.ua.

Українські громадяни також можуть звернутися за допомогою на "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 1657. Електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, минулого тижня у Ботсвані та ПАР виявили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2. Варіант B.1.1529, який отримав назву омікрон, відрізняється незвично високою кількістю мутацій.

Новий варіант ковіду виявили вже в європейських країнах, Ізраїлі, Австралії та Канаді.

У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з південної Африки.

Президент Південно-Африканської Республіки заявив, що його країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через омікрон. Тамтешні медики кажуть, що наразі не фіксують ускладнень у пацієнтів з новим штамом ковіду.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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