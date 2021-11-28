У Новій Одесі на Миколаївщині рятувальники продовжують демонтаж конструкцій будинку, зруйнованих вибухом газу 27 листопада, та шукають можливо заблоковану людини.

Про це повідомили у ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно та організовані позмінно – oсобовий склад міняється через кожні півгодини.

Оновлення 17:18. О 16:10 рятувальники вилучили з-під завалів бездиханне тіло чоловіка, повідомили у ДСНС.

Відтак відомо, що внаслідок вибуху загинули троє людей.

Роботи продовжуються.

Фото: ДСНС

Розгорнуто два намети ДСНС: намет пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації та намет Червоного Хреста, що забезпечує харчування.

Нацполіція організувала охорону громадської безпеки, аби не допустити мародерство.

Як повідомили в обласній поліції, подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей".

За цим фактом слідче управління розпочало кримінальне провадження. Усі обставини вибуху та його причини встановлюються.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 27 листопада о 09:20 у м. Нова Одеса у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі). У результаті було зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.

Внаслідок вибуху загинуло 2 особи (о 16:46 та о 23:25 підрозділи ДСНС вилучили тіла з-під завалу) та постраждало 3 особи. З будинку загалом евакуювали 54 осіб.