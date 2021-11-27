У Новій Одесі у Миколаївській області стався вибух газу у житловому будинку.

Про це повідомили у МВС.

“ДСНС України: У м. Нова Одеса в кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу, внаслідок чого зруйновано 4 та 5-ий поверхи”, – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється.

На місці події працюють 20 рятувальників і 5 одиниць техніки.

Оновлення 10:54. . Попередньо заблоковано 2 особи на 5 поверсі.

Оновлення 11:13. Станом на 10:50 на п'ятому поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам. В однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, дві особи перебувають у шоковому стані.

Оновлення 12:06. З пошкодженого під'їзду евакуйовано 50 осіб. За даними Нацполіції, у квартирі на 4-му поверсі, ймовірно, знаходиться жінка, яка проживала сама.

Наразі ДСНС демонтує зруйновані елементи конструкцій будинку.

Всього залучено 107 рятувальників, поліцейських, кінологів, працівників МОЗ, Обленерго, Облгаз та 24 одиниці техніки.

На місці працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна група Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Оновлення 13:56. Рятувальники виявили тіло непритомної жінки з квартири на 4 поверсі.

Фото: Fedor Levchenko

Фото: Fedor Levchenko

Фото: Fedor Levchenko

Фото: Fedor Levchenko

Фото: Fedor Levchenko

Фото: Fedor Levchenko

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС