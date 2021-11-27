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У Калинівці під Києвом знесли пам’ятник чекістам

Про це повідомили активісти.

У смт Калинівка у Броварському районі Київської області знесли пам’ятник 227 полку НВКС.

Про це у соцмережі Facebook написав активіст Сергій Філімонов.

"В день пам‘яті жертв Голодомору ми та інші небайдужі громадяни вирішили, що пора знести пам‘ятник катам НКВС", – зазначив він.

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

“Роковини Голодомору під Києвом: впав пам'ятник чекістам”, – зі свого боку написав активіст Роман Ратушний.

Нагадаємо, у Львові демонтували радянську зірку, яка була встановлена на Марсовому полі, що входить до складу музею-заповідника "Личаківський цвинтар". 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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