Зеленський про День пам’яті жертв голодоморів: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом

Українці є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом.

Про це у Твіттері написав президент України Володимир Зеленський, вшановуючи пам’ять жертв голодоморів.

“Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих”, – йдеться у повідомленні.

Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих. pic.twitter.com/wrwITLo6r7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2021

“Це – трагедія нашого народу, яка досі болить. І ми маємо передавати нашим дітям та внукам пам’ять про страшні сторінки нашої історії, які ніколи не повинні повторитися. Про нелюдські злочини радянської влади, що голодом намагалася зламати дух, придушити волю і гідність українців”, – зазначив зі свого боку міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер української столиці додав, що у його родині голод пережила бабуся Євдокія Пилипівна. “Коли вона розповідала мені малому про ті часи, я думав, що то моторошна легенда. А то була навіть не вся жахлива правда... Бабуся єдина вижила зі своїх семи братів і сестер. І одна з небагатьох у своєму рідному селі. Сьогодні я запалю свічку на знак пам’яті про голодне дитинство моєї бабусі, про її вбитих радянським режимом братів і сестер. Вшановуючи пам’ять про понад 10 мільйонів українців, закатованих голодом. Ми пам’ятаємо…”, – сказав Кличко.

Нагадаємо, День пам'яті жертв голодоморів – щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння й ставлять символічні горщики з зерном і свічки до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів і міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські й культурні діячі, свідки Великого Голоду.

85% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу.