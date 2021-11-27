Зеленський підписав указ про заходи до 90-их роковин Голодомору

У 2023 році планується проведення тематичного Міжнародного форуму.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України має утворити Організаційний комітет із підготовки і проведення заходів. До нього, зокрема, мають увійти вчені, представники громадських об'єднань, центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад.

У День пам'яті жертв голодоморів у місті Києві та інших населених пунктах відбудуться меморіальні заходи за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, іноземних держав, міжнародних організацій.

У 2023 році планується проведення тематичного Міжнародного форуму.

Також в указі передбачено проведення тематичних наукових заходів: конференцій, круглих столів тощо, у тому числі в режимі онлайн.

Окрім того, планується подальше дослідження теми голодоморів першої половини XX століття в Україні: Голодомору 1932- 1933 років, голодоморів 1921 -1922, 1946-1947 років, зокрема стосовно осіб, причетних до їх організації та здійсненняю

Буде продовжено роботи із формування Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932- 1933 років в Україні та встановлення осіб, які рятували людей від голоду.

Нагадаємо, День пам'яті жертв голодоморів – щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Традиційно в цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння й ставлять символічні горщики з зерном і свічки до пам'ятників жертвам голодоморів в Україні.

У церемоніальних заходах біля Меморіального знаку «Свічка пам'яті» в Києві також беруть участь перші особи держави, керівники іноземних країн, парламентів і міжнародних організацій, урядовці з різних країн, дипломати, представники релігійних конфесій, регіональні делегації, громадські й культурні діячі, свідки Великого Голоду.

85% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу.