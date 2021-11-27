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Завтра на півдні та заході України дощитиме

В Карпатах мокрий сніг.

Вночі 28 листопада у Карпатському регіоні, вдень у південній частині та більшості західних областей дощ, на решті території без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі та вранці у північних, більшості західних, центральних та південних областей, туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних та північних областях від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, в південній частині до 13°.

В Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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