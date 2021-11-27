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Порошенко: наш обов’язок розповідати про Голодомор

Радянський геноцид в Україні – це помста за свободу і незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках.

Порошенко: наш обов’язок розповідати про Голодомор

Український народ пережив багато трагедій, але страшнішого лиха, як геноцид 1932-1933 років, Україна не знає.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Радянський геноцид в Україні – це помста за свободу, помста за незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках. Це був не просто штучний голод, а ретельно спланований Сталіном Голодомор. Ба більше – геноцид, за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року», – наголошує Порошенко.

Він додав , що насильницьке вилучення продовольства, масові репресії, блокада сіл та цілих районів – все це мало знищити в українців прагнення бути вільними.

«Сьогодні Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав. І зараз наш обов’язок продовжувати розповідати про цю трагедію. Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати Голодомор – аморально», – вважає Порошенко.

Порошенко зазначив, що “ми не забудемо страшного злочину проти українського народу”.

“Ця рана ніколи не загоїться. Вічна пам’ять жертвам Голодомору. Вічна пам’ять всім, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України”, – пише Петро Порошенко.

Нагадаємо, День пам'яті жертв голодоморів – щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

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