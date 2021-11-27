Ворог стріляв біля Мар’їнки та Новомихайлівки

Упродовж п'ятниці, 26 листопада у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.
Про це повідомила пресслужба ООС.
Ворог при цьому застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.
В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
“Станом на 7 годину ранку, 27 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні вимагатиме доступу до полонених на непідконтрольній уряду України території Донецької та Луганської областей.