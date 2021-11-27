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Ворог стріляв біля Мар’їнки та Новомихайлівки

Сьогодні ворог не стріляв.

Ворог стріляв біля Мар’їнки та Новомихайлівки
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Упродовж п'ятниці, 26 листопада у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Ворог при цьому застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

“Станом на 7 годину ранку, 27 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні вимагатиме доступу до полонених на непідконтрольній уряду України території Донецької та Луганської областей.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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