Зеленський прокоментував повернення Татарову повноважень взаємодії з правоохоронними органами
Зеленський прокоментував повернення Татарову повноважень взаємодії з правоохоронними органами
Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп
Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Ахметов спростував заяву Зеленського про втягування у держпереворот
Ахметов спростував заяву Зеленського про втягування у держпереворот
Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"
Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"
У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
Зеленський звинуватив журналіста Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar
Зеленський звинуватив журналіста Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з Bayraktar
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Бурба пропонував вкрасти формулу вакцини від ковіду і сам злив у ЗМІ дані про операцію "вагнерівців", – Зеленський
Бурба пропонував вкрасти формулу вакцини від ковіду і сам злив у ЗМІ дані про операцію "вагнерівців", – Зеленський
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві група молодиків розгромила бар "Хвильовий", поліція відкрила справу (оновлено)

У приміщенні бару під час нападу перебувало близько 15 відвідувачів та персонал.

Фото: https://www.the-village.com.ua/

У центрі Києва стався напад на бар "Хвильовий". Невідомі, які під вигукували праворадикальні гасла, розтрощили вікна та двері закладу та поламали меблі.

Про це свідчать відео очевидців з місця події.

"Сьогодні в 18:39 до входу в бар підійшли 3 невідомі і залили двох охоронців сльозогінним газом. Одразу до воріт підбігли ще 12 незнайомих людей та забігли у двір Хвильового. Охоронців по спині та руках били телескопічними кийками і перешкоджали пересуванню всередину бару", - повідомила комунікаційниця закладу Катерина Войчук. 

За її словами, у приміщенні бару під час нападу перебувало близько 15 відвідувачів, троє діджеїв з Берліну та троє людей персоналу. Бармени встигли закрити двері на ключ, але двері почали виламували. Щоб нападники не потрапили всередину, двері тримали відвідувачі.

"В цей час у дворі почали ламати меблі, частинами меблів та телескопічними кийками вибивати вікна та скляні двері в приміщення. В дірки у вікнах та дверях полетіли газові балони зі сльозогінним газом. Частина відвідувачів та команда заховались в колдрумі та туалетах, щоб не вдихати газ, інша частина продовжували тримати двері. У дворі лунали крики "смерть під**ам", "white power", "достанем пид**асов", - наголосила вона. 

Фото: https://www.the-village.com.ua/

Після того, як всі меблі та шибки були розбиті, нападники вибігли з двору та зникли в невідомому напрямку. Весь інцидент тривав близько 5 хвилин. Поліція прибула на місце через 20 хвинин після закінчення інциденту.

Зазначається, що це не перший випадок нападу на бар. Перший масовий інцидент трапився 6 листопада, тоді близько 150 чоловік прийшли під бар, заблокували вхід у двір, кидали димові шашки та петарди та розмальовували стіни. Потім такі дії повторювалися кілька разів.

Оновлено. Як повідомляє поліція Києва, за фактом вчинених дій слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, поліцейські опитують свідків та очевидців, а також встановлюють усі обставини цієї події. Окрім цього при відпрацюванні території наряди правоохоронців за наявними прикметами виявили 12 осіб та доставили їх до Подільського управління поліції. Наразі з ними спілкуються поліцейські, які встановлюють причетність молодиків до вищевказаних подій, а також мотиви їхнього вчинку", - йдеться у повідомленні.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Тривають слідчі дії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також