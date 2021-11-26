Зараз ситуація із російськими війська на кордонах краща, ніж навесні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає основною метою стягнення військ Росією до кордонів залякування. Водночас неможна відкидати сценарій ескалації.

Про це президент повідомив у межах пресконференції.

"Я кажу, що це залякування на сьогодні з приводу інформації, що ми бачимо, тобто накопичування війск – підійшли, відійшли, ротацію, які стрибки, яка кількість людей, наприклад, снайпери пішли по всій лінії розмежування. Вони ходять інколи напружувати нас, наприклад, снайпер іде, він стріляє і йде далі, наші відповідають, а снайпер вже пішов, і спераратисти знову відповідають", – зазначив він.

Зеленський зазначив, що навесні 2021 року також була велика ймовірність ескалації, Росія стягнула більше 100 000 своїх військових до кордонів під виглядом "навчань".

"І це ймовірна ескалація, ідуть провокації, і якщо ми на провокацію дуже сильно без стримання відповімо, ми завжди відповідаємо, але якщо раптом сильно відповісти, а в цей час у них там навчання і + 100 000, ймовірність ескалації вища. Зараз ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні. Кількість військових там менша, але їх більше, ніж у момент припинення вогню, про який ми домовлялись. Ми бачимо дуже часто ротації – це саме щоб показувати нам інформаційно і для супутників, що іде накопичування. Ми бачимо іноді накопичення техніки, її привезли і потім відійшли. Тому такі ризики є, і риторика дуже небезпечна з Російської Федерації", – пояснив президент.

Росія просуває наративи того, що НАТО і союзники "розміщують в Україні зброю", а також що нібито йде зрив Мінських домовленостей через Україну.

"Мінськ у будь-якому випадку – це щось, що зупинило колись потужну ескалацію. Тому я вважаю, що це сигнал, що може бути ескалація. Може бути ескалація", – зазначив він.

Також Росія показує західному світові, що в нього є проблеми і крім ситуації в Україні, зокрема з енергетикою і нелегальними мігрантами.

Нагадаємо, в РНБО на сьогодні не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення російських військ до України, хоча не виключають зміни ситуації.

Минулого тижня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії.

Тим часом країни-партнери України попереджають Росію про відповідальність у разі нового наступу. Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль.