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Учителям купили вже третину з обіцяних 60 тисяч комп'ютерів

Середня вартість одного ноутбука за субвенцією - 17 800 грн.

Учителям купили вже третину з обіцяних 60 тисяч комп'ютерів
Фото: bukoda.gov.ua

Міністерство освіти і науки разом з Мінцифри передали обласним адміністраціям та школам уже 20 тисяч ноутбуків для вчителів з обіцяних 60 тисяч.

Про це повідомила пресслужба міністерств у п'ятницю, 26 листопада.

Середня вартість одного ноутбука за субвенцією в цих областях становить 17 800 грн.

Нагадаємо, що проєкт "Ноутбук кожному вчителю" було анонсовано в липні 2021 року. У вересня закупку закупівлю довелося пригальмувати, оскільки СБУ виявила спробу розкрасти виділені на ноутбуки гроші.

На ноутбуки для вчителів в держбюджеті заклали 980 млн гривень. Їх купують на засадах співфінансування. Для Києва, обласних бюджетів та великих міст частка співфінансування становитиме 30%, для малих міст - 10%, для сіл і селищ - 5%.

Розподіл ноутбуків буде здійснюватися між закладами освіти, у яких наявна кількість персональних комп’ютерів є меншою, ніж кількість педагогічних працівників. В першу чергу потрапляють великі школи з кількістю учнів від 250 осіб та опорні заклади з кількістю учнів від 200 осіб.

Кількість ноутбуків на школу залежить від того, скільки вони мають зараз. Наприклад, якщо в якійсь школі є 25 персональних комп'ютерів на 30 вчителів, то для неї дозволяється придбати 5 ноутбуків - не більше і не менше.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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