Українським розвідникам, які готували спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", фактично заборонили виїзд з України.

Про це йдеться у новому розслідуванні “Схем”.

За даними журналістів, один з розвідників у травні 2021-го намагався виїхати з країни, але його не випустили, а паспорт – вилучили. Як пояснили прикордонники, це було зроблене на підставі листа-доручення від Міграційної служби.

Журналісти Радіо Свобода та "Схем" провели розслідування та отримали в своє розпорядження той самий лист, який обмежував виїзд п’ятьох розвідників ГУР МО з країни – включно із колишнім очільником розвідки Василем Бурбою. У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.

У відповіді на журналістський запит у Міграційній службі відповіли, що лист із такими реквізитами та таким змістом взагалі ніколи не готували і не надсилали до Прикордонної служби.

"Лист від 19 лютого 2021 року за такими реквізитами, щодо визнання недійсними паспортів громадянина України для виїзду за кордон ... у Державній міграційній службі не створювався, … не підписувався, не реєструвався та не надсилався до Державної прикордонної служби", – йдеться у відповіді ДМС.

Журналістське розслідування встановило, що рішення про заборону виїзду прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований документ.

За результатами перевірки прикордонники видалили записи про недійсність паспортів розвідників з міжвідомчої системи "Аркан".

Один з розвідників у коментарі Радіо Свобода заявив, що вилучення його паспорта могло бути продовженням адміністративного тиску з боку влади на розвідників, які проводили спецоперацію по "вагнерівцях".

Журналісти звернулися до Офісу президента по коментар, втім на момент виходу матеріалу відповіді не отримали.

Раніше колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що співробітників, які знали про операцію по”вагнерівцям”, звільнили з посад та з лав ЗСУ та забрали документи прикриття.

Як відомо, 29 липня 2020 року під Мінськом було затримано 33 найманців приватної військової компанії Вагнера. Україна просила Білорусь видати 28 затриманих у зв'язку з їх причетністю до "ДНР" та "ЛНР", але Лукашенко вирішив відпустити "вагнерівців" у Росію.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддає Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер". Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Верховної Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що не причетний до так званої спецоперації вагнерівців. Він також сказав, що обговорював питання "вагнерівців" з Олександром Лукашенком по телефону, коли найманці на автобусах заїхали на територію Білорусі.