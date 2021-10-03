Зеленський про справу "вагнерівців": "Я точно не приймав участь у російській спецоперації"

Президент сказав, що обговорював питання "вагнерівців" з Олександром Лукашенко по телефону, коли найманці на автобусах заїхали на територію Білорусі.

Президент Володимир Зеленський знову повідомив, що не причетний до так званої спецоперації вагнерівців.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістки "Прямого" каналу про те, чому президента не допитали в парламентській ТСК і правоохоронних органах щодо справи "вагнерівців".

"Мені здається, власник вашого каналу, гетьман Порошенко, він казав, що він приймав участь у цій операції. Мені здається, що його треба і допитувати, він же ж приймав. Я точно не приймав участь в російській операції. Я в прицнипі в російських операціях не приймаю участь", – заявив він.

Зеленський сказав, що обговорював питання "вагнерівців" з Олександром Лукашенко по телефону, коли найманці на автобусах заїхали на територію Білорусі.

"Я щось чув, що вони там кудись летіли. Я знаю, що заїхали автобусами. Така серйозна операція, заїхали автобусами секретні агенти. Так ось коли вони заїхали, ми розуміли прекрасно, інформація щодо цих бойовиків давно є в державі, в мене була розмова з Лукашенком, я йому сказав: там у вас бойовики, якісь деталі я йому говорив. Він мені сказав: так, ми вивчимо це питання, ви ж знаєте, як товаришують наші держави, ми зробимо все можливе і все. І після цього все", – заявив він.

Нагадаємо, у вересні американський телеканал CNN опублікував розслідування, в якому стверджується, що затримання "вагнерівців" планувалося 18 місяців як "продумана розвідувальна операція з боку України з відома та, ймовірно, за підтримки США".

29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України. 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

3 березня 2021 року в.о. директора ДБР запевнив, що розслідування зриву операції по "вагнерівцях" триває.