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Зеленський: "Я хотів би бути президентом на той момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки"

Президент наголосив, що наразі в його програмі "більше не існує пунктів, які ми не можемо виконати".

Зеленський: "Я хотів би бути президентом на той момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський виступив на "Великій фракції" "Слуги народу" в Трускавці.

Сам захід відбувається без преси, але в Telegram-каналі "Слуги народу" є текстова трансляція

"Я хотів би бути Президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", – звернувся Зеленський до депутатів.

Він також наголосив, що зараз в програмі президента "більше не існує пунктів, які ми не можемо виконати". Зеленський також запросив депутатів "у клуб, від якого залежить життя кожного українця".

Президент також похвалив депутатів фракції та похвалився її досягненнями, зазначивши, що партія "Слуга народу" ще має мало досвіду.

Нагадаємо, в травні минулого року Зеленський заявив на пресконференції, присвяченій першій річниці інавгурації, що хотів би, щоб під час його каденції в Україні побудували автодороги. При цьому президент зазначив, що однієї каденції йому може не вистачити, і він подумає про другий термін.

Перед президентськими виборами в 2019 році Зеленський обіцяв за один термін змінити країну і передати її новому президенту.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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