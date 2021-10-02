“Слуги народу” мають оприлюднити напрацювання до Плану трансформації України

Сьогодні під час виїзного засідання фракції “Слуга народу” у Трускавці депутати працюють над деталізацією Плану трансформації України.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, про це повідомляє телеканал “Дом”.

Після цього вони мають презентувати свої напрацювання для подальших рішень.

За його словами, окремі проєкти напрацьовувалися спочатку на основі його президентської програми та на основі програми партії “Слуга народу”. Потім це трансформувалося у роботу так званих “стратегічних трійок” (депутат, представник Кабміну та Офісу президента).

“Це, зокрема, робота депутатського корпусу, комітетів, Кабміну (і міністрів, і їхніх заступників), Офісу президента. І це напрацювання окремі правоохоронних органів – змін тієї чи іншої частини роботи правоохоронної системи. Було проведено багато роботи. І ми вибудували конкретний шлях виконання тих обов'язків, які я брав на себе як президент, а представники партії “Слуга народу” – як депутати”, – розповів президент.

Одночасно вибудувано формат трансформації держави за різними напрямками, зазначив президент. “Тепер люди, які будували трійки, бачать цей план і додають своє бачення: що не враховано, де є слабкі місця, де – порожні, а де – дійсно фундаментальні напрацювання. Потім ми будемо аналізувати напрацювання і ухвалювати відповідні рішення”, – додав Зеленський.

За його словами, деякі напрямки Плану трансформації були представлені європейським та американським колегам. При цьому зауважив, що весь план нікому представлений не був, оскільки він ще розробляється.

“Ми показували нашим західним партнерам план розвитку оборонного блоку, де ми залучаємо інвестиції – в український флот, ППО (Протиповітряна оборона – ред.). А також представили енергетичну програму. Щодо енергетичної незалежності держави – у нас дуже амбітні цілі”, – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський під час візиту в США взяв участь у презентації плану трансформації України. За його словами, він передбачає понад 80 проектів загальною вартістю 277 млрд доларів.