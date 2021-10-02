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Президент Зеленський приїхав на фракцію “Слуги народу” до Трускавця (оновлено)

"З президентом буде розмова з ключових питаннь. Кадри – основне”.

Фото: Слуга народу

Президент України Володимир Зеленський прибув на виїзне засідання фракції “Слуга народу” у Трускавці.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

Президент привітався з журналістами. Співрозмовники LB.ua анонсують, що “з президентом буде розмова з ключових питаннь. Кадри – основне”.

Оновлення 13:29. Зеленський ознайомлюється з роботою груп, які напрацьовують план реформ на найближчі два роки, та спілкується з народними депутатами, йдеться на сайті "Cлуги народу".

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" в межах з'їзду в Трускавці 2 жовтня буде обговорювати так званий план трансформації країни, драфт якого президент Володимир Зеленський презентував під час поїздки в США.

Також зараз триває панель із силовиками, де вони мають розповісти, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової.

Народні депутати також обговорять кадрові питання.

Президент виступить на засіданні і буде з депутатами весь день, включно з гала-концертом після завершення. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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