“Неважливе прізвище цього депутата, він мені може дуже подобатися або дуже не подобатися, але ставлення однакове".

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.

Про це вона сказала на брифінгу під час виїзного засідання фракції “Слуги Народу” у Трускавці 2 жовтня, повідомив кореспондент Lb.ua.

“Неважливе прізвище цього депутата, він мені може дуже подобатися або дуже не подобатися, але ставлення однакове. Нацпол передав ДБР (матеріали, – ред.) саме по факту існування в цій ситуації депутата, нічого не замовчується”, – сказала вона

На запитання чи стане конфліктом інтересів присутність Трухіна на фракції, вона відповіла так: “Те, що він тут знаходиться і я його щойно бачила – чи буде це для мене конфліктом інтересів? Я, перепрошую, з п'ятим президентом сиджу в одній ложі, підписана підозра, закінчено слідство. Тому для мене жодним чином це не стане проблемою, якщо буде доведено докази, щоб спрацював генеральний прокурор”.

“…Питання як я працюю з документами ви маєте знати. Завжди в мене підозри великі, не один аркушик паперу, щоб вона була аргументована і законна, виписані докази, які дозволяють іти з цим до суду”, – додала вона.

Нагадаємо, Трухін заявив, що на виїзне засідання фракції у Трускавці він дістався велосипедом.

Аварія за участі депутати трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

Справу розслідує ДБР.