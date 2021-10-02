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Венедіктова не збирається йти з посади

"По-перше, люблю свою роботу, по-друге, поки я нікуди не збираюся йти".

Венедіктова не збирається йти з посади
Фото: Державне бюро розслідувань

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що поки йти з посади не збирається.

Про це вона сказала на брифінгу під час виїзного засідання фракції “Слуги Народу” у Трускавці 2 жовтня, повідомив кореспондент Lb.ua.

“Я радію, мене люди не забувають. По-перше, люблю свою роботу, по-друге, поки я нікуди не збираюся йти, поки Верховна Рада не скаже, що потрібно вже”, – сказала вона.

На запитання про те, хто може стояти за поширенням інформацію про ймовірну підготовку її відставки, Венедіктова відповіла, що таке відбувається з першого дня, як вона прийшла на посаду.

Нагадаємо, Венедіктова під час виїзного засідання фракції “Слуги Народу” роз’яснила народним депутатам реформу правоохоронних органів.

На виїзному засіданні фракції "Слуга народу" 2 жовтня триває панель із силовиками, де вони мають розповісти, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової.

Народні депутати також обговорять кадрові питання.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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