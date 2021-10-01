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Фігурант резонансного ДТП Трухін стверджує, що приїхав до Трускавця велосипедом

Депутат заявив журнлістам, що дістався доТрускавця велосипедом, яким керував сам.

Фігурант резонансного ДТП Трухін стверджує, що приїхав до Трускавця велосипедом
Фото: предоставлено Александром Трухиным

Народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін, який потрапив у ДТП 23 вересня, стверджує, що на виїзне засідання фракції у Трускавці дістався велосипедом.

Про це він заявив у коментарі "Радіо свобода".

Журналісти оприлюднили відео з готелю "Rixos Прикарпаття", де проходить виїзне засідання фракції "Слуги народу".

У Трухіна запитали, на чому він приїхав та чи сам був за кермом. Депутат відповів, що дістався велосипедом, яким керував сам, після чого пішов геть.

Нагадаємо, аварія за участі Трухіна трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили. 

Справу розслідує ДБР. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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