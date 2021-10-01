Народний депутат "Слуги народу" Олександр Трухін, який потрапив у ДТП 23 вересня, стверджує, що на виїзне засідання фракції у Трускавці дістався велосипедом.

Про це він заявив у коментарі "Радіо свобода".

Журналісти оприлюднили відео з готелю "Rixos Прикарпаття", де проходить виїзне засідання фракції "Слуги народу".

У Трухіна запитали, на чому він приїхав та чи сам був за кермом. Депутат відповів, що дістався велосипедом, яким керував сам, після чого пішов геть.

— А ви на автомобілі сюди приїхали?

— На велосипеді

— Самі за кермом були?

— На велосипеді - так.



Ось так «слуга народу» Олександр Трухін поспілкувався в «Ріксосі» з @LazurVlasta pic.twitter.com/DTu8616zPP — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 1, 2021

Нагадаємо, аварія за участі Трухіна трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

Справу розслідує ДБР.