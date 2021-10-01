ДБР завершило досудове розслідування щодо Тупицького

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Справу порушено через незаконне використання електронного підпису документів КСУ.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, завершено досудове розслідування стосовно колишнього голови КСУ та головного бухгалтера суду за фактами несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи (остаточна кваліфікація дій ексголови суду - ч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України, а головного бухгалтера - ч. 2 ст. 361 КК України).

Розслідуванням встановлено, що колишній голова Суду за попередньою змовою з головним бухгалтером здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів.

"В результаті цього було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача, порушено процес обробки інформації, а також встановлений порядок її маршрутизації", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, ексголова Суду передав захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього головному бухгалтеру.

"Після відсторонення його від посади Голови Суду через повідомлення про підозру в грудні 2020 року надав головному бухгалтеру незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування підозрюваного за кордоном. У такий спосіб було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо", - повідомляють у ОГП.

Наразі стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів.

Нагадаємо, що інша кримінальна справа проти Тупицького стосується заволодіння активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його можливу причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

ДБР повідомило Тупицькому про підозру за ст.386 (перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) та ч.2 ст.384 (завідома неправдиве показання свідка у поєднанні зі штучним створенням доказів захисту). При цьому сам Тупицький відмовився визнавати себе підозрюваним.