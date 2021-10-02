"Слуга народу" зібрала вже більше 150 підписів за розгляд відставки Разумкова

Джерело з керівництва фракції у спілкуванні з LB прогнозує, "що за відставку в залі буде 240 «за»".

Фракція "Слуга народу" зібрала вже більше 150 підписів за розгляд питання відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Про це LB заявив нардеп фракції "Слуга народу" Олексій Устенко. Для реєстрації проєкту постанови щодо відставки Разумкова необхідно 150 підписів, поставлених на спеціальних листах.

"Наразі вже зібрано більше 150 підписів за відставку спікера. Я був 49-им. Підписи збирають швидко", – сказав Устенко.

Водночас інший співрозмовник додав, що "я не поспішаю ставити підпис. І таких, як я, теж багато у фракції".

Ще одне джерело з керівництва фракції у спілкуванні з LB прогнозує, "що за відставку в залі буде 240 «за»".

Підписи почали збирати сьогодні у межах засідання фракції СН в Трускавці. Самого спікера парламенту в Трускавець не запросили. На вчорашньому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" він сказав, що запрошує "слуг народу" на засідання фракції в понеділок у стінах парламенту, адже не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

Підписні листи в Трускавець повіз глава фракції Давид Арахамія, який і робив запит щодо їх видачі. При цьому він говорив: "не факт", що підписи збиратимуть безпосередньо в Трускавці. На думку Арахамії, те, що він взяв підписні листи, не є новиною, новиною буде, якщо ці листи вже зареєструють. Глава фракції також натякнув, що навіть листи з підписами не є гарантією розгляду питання в залі парламенту. Як приклад він навів історію неназваного чиновника уряду, підписні листи щодо якого були підготовані ще півтора роки тому, але він і досі працює.