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Монастирський розповів депутатам про зарплати правоохоронців та закон про обіг зброї

Міністр також закликав розвивати проєкт “Поліцейський офіцер громади”.

Монастирський розповів депутатам про зарплати правоохоронців та закон про обіг зброї
Фото: sluga-narodu.com

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час виїзного засідання фракції “Слуги Народу” у Трускавці розповів про стратегічні законопроєкти, необхідні до ухвалення.

Про це йдеться на сайті партії "Слуга народу".

“Системні зміни до Кримінально процесуального кодексу. Це про ті умови роботи правоохоронних органів, що мають гарантувати нашу з вами безпеку, безпеку пересічних громадян. Якщо ми говоримо про обіг зброї – це політична обіцянка партії “Слуга Народу”, з якою вона йшла на вибори. Ми маємо ухвалити закон про обіг зброї. Без права на носіння короткостволу – це є принципова позиція”, – сказав він.

Міністр також порушив тему зарплат правоохоронців. “Де взяти ресурс для підвищення зарплат співробітникам системи МВС? Це виявлення контрафактної продукції – табак та алкоголь. Ми вже опрацювали з фахівцями напрямки, де можна дати бюджету мільярди гривень”, – додав урядовець.

Монастирський також закликав розвивати проєкт “Поліцейський офіцер громади” (ПОГ). За його словами, довіра до поліцейських у громадах становить 70%. “Ця ініціатива забезпечить обслуговування кожної громади офіцером, який живе та працює на її території. Уже відкрито понад 438 поліцейських станцій у 21 регіоні. У 372 громадах працюють 632 ПОГ”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 жовтня на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" у Трускавці панель із силовиками, де вони мають розповісти, що необхідно від парламенту, які реформи на стадії завершення, реформу СБУ, питання щодо митниці та податкової.

Народні депутати також обговорять кадрові питання.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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